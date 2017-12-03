الحرس الثوري الإيراني: أنشأنا “خلايا مقاومة” في الشرق الأوسط

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، اليوم الأحد، إن قواته استطاعت إنشاء ما اسماه بـ”خلايا مقاومة في الشرق الأوسط” مضيفًا “سوف نرى تأثيرها في المستقبل”.

وأشاد الجعفري بدور الباسيج (الميليشيات المتطوعة التي تعمل تحت الحرس الثوري) كنموذج يمكن أن يساعد الكيانات الأخرى في الشرق الأوسط.

وأوضح اللواء الجعفري في كلمة له بمدينة ارومية “أن الباسيج هو نموذج يحتذى لمقاومة دول المنطقة، بما في ذلك حزب الله في لبنان، وقوات الحشد الشعبي (القوات الشعبية التي قاتلت داعش في العراق)، واليمن، ودول أخرى”.

وفي إشارة إلى أمر مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني، بإنشاء قوات الباسيج حول العالم، قال اللواء جعفري “اليوم، تم إنشاء خلايا المقاومة المسلحة في الدول الإسلامية، وتم إنشاء شبكات مقاومة صغيرة في بلدان أخرى، وسوف نرى تأثيرها في المستقبل”.

وأكد قائد الحرس الثوري “أن الحرس استطاع إنشاء قوات كبيرة من المتطوعين لمكافحة الإرهاب في سوريا، حيث تعمل قوات شيعية من العراق ولبنان وأفغانستان واليمن في سوريا لتنفيذ السياسات الإيرانية بالمنطقة”.

ووفقًا لتقارير وردت في وقت سابق من هذا العام، جند الحرس الثوري الإيراني الآلاف من الأفغان، للقتال في سوريا جنبًا إلى جنب مع القوات الموالية للرئيس بشار الأسد.