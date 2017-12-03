قانونيًا.. مهما أظهرت التحقيقات فإن ترامب وصهره وابنه لن يدخلوا السجن

قالت شبكة “سي أن أن” إنه بغض النظر عن ما يقوله مايكل فلين، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اعترافات وحقائق عن اتصالاته مع الروس بأوامر ممن هم أعلى منه في البيت الأبيض، فإن ترامب وعائلته “لن يذهبوا إلى السجن”؛ ففي القانون الأمريكي، بهذا الخصوص، ما يحمي الرئيس ويجعله يعفو عمن يشاء، ومنهم نفسه.

بيج بات، المستشار القانوني للشبكة، المعروفة بأنها ليست على وئام مع ترامب، أكّد أن الاعترافات التي أدلى بها فلين مقابل اعتباره شاهد إثبات، وصلت إلى الدائرة الصغيرة المحيطة بالرئيس، وأنه لن تكون هناك شبهات إخفاء للحقائق.

قوة العفو الرئاسي

وأضاف بات أنه مهما قال فلين أو سيقول في التحقيقات، فإنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن ترامب أو أي شخص من عائلته سيواجه عقوبة السجن.

وتشير الدراسة القانونية التي نشرتها “سي أن أن”، إلى أنه بالنظر إلى ما اعترف به فلين، فإن المؤكد أن ترامب أو أحد كبار أعضاء فريقه، أبلغ فلين بإجراء اتصالات مع الروس قبل أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية.

وتابع أنه إذا كان فعل فلين ذلك، فإنها تشكل جريمة بموجب القانون المعروف باسم “قانون لوغان” الذي يجعلها جريمة أن يقوم شخص بالتفاوض مع حكومة أجنبية في نزاع يتعلق بالولايات المتحدة، إلا إذا كانت لديه السلطة الرسمية للقيام بذلك.

وأوضح بات أنه “في حالة فلين فإن هذا يعني أنه لم يكن له أثناء المرحلة الانتقالية أن يتصرف شخصيًا وكمستشار للأمن القومي ما دام لم يباشر هذه الصلاحية الرسمية”.

وأشارت الدراسة إلى أن ما أعترف به فلين من الكذب والتستر، هو في التوصيف القانوني أسوأ من جريمة الاتصال بالروس.

جدل قانوني حول مقاضاة الرئيس

وقالت الدراسة إن هناك جدلًا قانونيًا فيما يخص أي لائحة اتهام للرئيس، يمكن أن تترتب على اعترافات فلين؛ فاللوجستيات لمقاضاة الرئيس أثناء وجوده في منصبه تُرجّح عدم إمكانية أو جدوى لائحة الاتهام، فترامب بما لديه من صلاحيات الرئيس يستطيع أن يعفو عن نفسه ويتجنب الملاحقة.

لكن الأمر مختلف مع صهر الرئيس، جاريد كوشنر، ومع ابنه ترامب الصغير، وفق الدراسة، التي بينت أنه “إذا كان هناك دليل على أن أحدهما أو كليهما خرق القانون، فإنه يمكن توجيه الاتهام لهما”.

وفي المقابل يحق للرئيس، ترامب، أن يعفو عن من يشاء، ومنهم صهره أو ابنه، إذ تشير الشواهد إلى أن الابن لم يكن صاحب مبادرة أو دور في الاتصال بالسفير الروسي، بل كان “مجرد حاضر في اجتماع مشكوك به”، وحتى لو كان أدلى بتصريحات عن ذاك الاجتماع لا تتفق بما اعترف به فلين، بحسب الدراسة.

وينتهي التقرير القانوني إلى أنه بغض النظر عن ما قاله أو سيقوله فلين، فإن ترامب وصهره وابنه يتمتعون بصلاحية العفو التي يملكها “دونالد الأب”.