إقالة عضو في فريق تحقيق بشأن التدخل الروسي ‎بالانتخابات الأمريكية

قالت صحيفتان أمريكيتان إن روبرت مولر، مستشار التحقيق الخاص بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية العام الماضي، أقال محققًا كبيرًا في مكتب التحقيقات الاتحادي “إف.بي.آي” من فريقه؛ لأنه عبر عن آراء مناهضة للرئيس دونالد ترامب في رسائل نصية بعث بها لأحد زملائه.

وأفادت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” بأن المحقق يدعى بيتر ستروك.

ونقلت الصحيفتان عن عدد من المصادر المطلعة على الأمر قولها: إن ستروك نقل إلى قسم الموارد البشرية في المكتب؛ بعدما بدأ المفتش العام لوزارة العدل فحص الرسائل النصية.

وأكد مصدر مطلع أنباء نقل ستروك إلى قسم الموارد البشرية؛ بسبب الرسائل النصية ذات المغزى السياسي.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن ستروك تبادل خلال فترة الحملات الانتخابية الرئاسية، رسائل نصية مع زميل له في المكتب تحط من قدر ترامب، المرشح الجمهوري آنذاك، وتفضل عليه المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”: إن محاميًا لستروك امتنع عن التعليق. وأكد مكتب مولر إقالة ستروك؛ لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأفاد المتحدث باسم المكتب، بيتر كار: “فور العلم بهذه المزاعم فصل مكتب المستشار الخاص بيتر ستروك من التحقيق”.

ويتحرى مولر، وهو رئيس سابق لمكتب التحقيقات الاتحادي، تواطؤًا محتملًا بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا، التي تقول 3 وكالات مخابرات أمريكية إنها نفذت عملية للتأثير في الانتخابات لصالح ترامب، وعلى حساب كلينتون.