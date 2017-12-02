زعيم السنة في إيران يقول إن هناك قيودًا على تحركه داخل البلاد

قال زعيم أهل السنة في إيران وإمام جمعة مدينة زاهدان، التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، السبت، إن هناك قيودًا تفرضها السطات عليه للتنقل داخل البلاد، مؤكدًا أنه “لم يُسمح له سوى بالسفر إلى طهران ومدينة قم”.

وأضاف الشيخ مولوي عبد الحميد في مقابلة مع صحيفة “ابتكار” الإصلاحية، “ليس لدي مشاكل في السفر إلى طهران وسيستان والبلوشستان وقم، ولكن هناك قيودًا على المقاطعات الأخرى”.

وتابع قائلًا: “مُنعت من السفر إلى محافظة مشهد منذُ فترة وجيزة للمشاركة في تشييع جنازة، رغم كثرة الطلبات والاتصالات علي للمشاركة في تلك المراسم”.

وأوضح الشيخ عبد الحميد “عندما أسافر إلى محافظة مشهد سوف يجتمع عدد من الناس حولي، وهذا ما لا تسمح به السلطات الأمنية”.

وقال “تتذرع السلطات بأنه لا يمكنني الذهاب دون تنسيق، وعندما قلت إن آلاف الإيرانيين يسافرون كل يوم، ولا ينسق أي منهم، قالوا إنك لست شخصًا عاديًا وتحتاج إلى التنسيق”.

وأكد زعيم السنة في إيران، تخوف السلطات في البلاد من شعبيته، قائلًا: “بصراحة السلطات تتخوف من أن تجتمع حولي الآلاف من النساء، وأقول شيئًا لا يرضي بعض التيارات السياسية والمؤسسات الحكومية”.

وأشار إلى أن السلطات الحكومية منعته عدة مرات من المشاركة في المؤاتمرات الدولية، وكان أبرزها المؤتمر الإسلامي الذي عقده في مكة المكرمة.

وأضاف الشيخ عبد الحميد “لسوء الحظ فإن الجميع يتصرف داخل إيران مع بعض الشخصيات طبقًا لمزاجة الخاص”.

وقال “إن السّنة لديهم مشاكل في تعليم القرآن لأبنائهم والصلاة في بعض المناطق، فصلاة العيد لم تُحَل مشكلتها في بعض المدن”.

طالب زعيم السنة في إيران بشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، المرشد الإيراني علي خامنئي، بإنصاف الأقليات، وفي مقدمتهم أتباع الطائفة السنية الذين يتجاوز عددهم 10 ملايين مواطن من أصل 80 مليون نسمة هي تعداد سكان إيران.