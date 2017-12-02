ماكرون يبدي استعداده للوساطة بين أربيل وبغداد ويطالب بتفكيك الحشد الشعبي

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال لقائه في باريس، اليوم السبت، رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أهمية حل الخلافات بين أربيل وبغداد.

وتعد زيارة بارزاني أول زيارة خارجية لمسؤول كردي إلى فرنسا، بعد الاستفتاء على الانفصال عن العراق، الذي أجري في 25 أيلول/ سبتمبر، وما أعقبه من تطورات.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بعد اللقاء، إنه “مستعد للتوسط لدى بغداد لبدء محادثات مع الإقليم”، فيما أكد بارزاني “التزام الإقليم بالدستور العراقي واستعداده للحوار مع الحكومة العراقية”.

وفيما يبدو تراجعًا عن الموقف المتصلب تجاه الاستفتاء، أوضح بارزاني أن “الإقليم يمر بمرحلة جديدة، وقضية الاستفتاء انتهت باحترامنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا”.

ووصل نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني مع وفد كردي، إلى باريس قادمين من تركيا التي وصلوها برًا بسبب الحظر الجوي المفروض على الإقليم من سلطة الطيران المدني العراقي.

إنهاء الحشد الشعبي

وخلال اللقاء، شدد ماكرون على “ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي في المناطق المتنازع عليها، وإنهاء وجود جميع الميليشيات بما فيها الحشد الشعبي”.

وأشار ماكرون إلى أنه “تحدث مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من قبل بخصوص تفكيك هذه المليشيات”.

علاقات تاريخية وثيقة

ووفق مراقبين فإن “الزيارة تأتي تأكيدًا للعلاقات التاريخية بين إقليم كردستان وباريس، خاصة بعد الهزة التي تعرض لها الإقليم بسبب الاستفتاء وما تبعه من مخاطر هددت مكتسبات كردستان”.

ويتمتع الإقليم بعلاقات وثيقة مع فرنسا منذ عقود، ففي عام 1991، حشدت باريس المجتمع الدولي لإصدار القرار 688 بشأن فرض منطقة حظر الطيران في كردستان إبان حقبة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، فضلًا عن المساعدات المستمرة من باريس للإقليم، حيث زادت مع الحرب ضد تنظيم داعش عام 2014، واستهدفت المقاتلات الفرنسية رتلًا لتنظيم داعش كان متوجهًا نحو أربيل.

وفي هذا الجانب، يقول المحلل السياسي والمختص بالشؤون الفرنسية، هلال محمد، إن “الزيارة تأتي تأكيدًا للعلاقات الوطيدة بين فرنسا وجناح بارزاني، حيث تشكل تلك الزيارة عودة نحو الحلف، بعد الجفاء الذي حصل بسبب ذهاب بارزاني إلى الاستفتاء دون دعم فرنسي”.

وأضاف محمد لـ”إرم نيوز”، أن “الهدف الثاني من الزيارة هو تسويق نيجيرفان كزعيم جديد لعائلة بارزاني خلفًا لمسعود الذي أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد فشل الاستفتاء وفقد الكثير من تأييد الشارع”.

كما أعلن ماكرون عزمه الاتصال برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لبحث مسألة الحوار بين بغداد وأربيل.

وبحسب تقارير إعلامية فإن باريس لدى استضافتها رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل أكثر من شهر، حصلت منه على تعهد بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية وتلافي التصعيد مع الأكراد.