أردوغان: ليس بإمكان المحاكم الأمريكية مقاضاة تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه ليس بإمكان المحاكم في الولايات المتحدة مقاضاة تركيا، في إشارة إلى محاكمة مسؤول تنفيذي في بنك تركي، وُجهت له اتهامات فيما يتعلق بالتملص من عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

واتهم تاجر الذهب التركي الإيراني، رضا ضراب، الذي يتعاون مع ممثلي الادعاء الأمريكي في المحاكمة، عدة مسؤولين أتراك من بينهم أردوغان وعدد من وزرائه، بالمشاركة في برنامج للتملص من العقوبات.

وقالت أنقرة إن هذه الشهادة هي محاولة لتقويض تركيا واقتصادها.

وكان ضراب أبلغ هيئة محلفين في محكمة اتحادية بنيويورك، الخميس، بأن أردوغان أجاز تحويل أموال في برنامج لمساعدة إيران على التملص من عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة.

وكان أردوغان يشغل منصب رئيس وزراء تركيا وقت وقوع تلك المؤامرة المزعومة.

وأوضح ضراب أنه علم من ظافر جاجلايان، الذي كان وزيرًا للاقتصاد في تركيا، أن أردوغان ووزير الخزانة في ذلك الوقت علي باباكان، أجازا لبنكين تركيين هما “زراعة بنك” و”فاكيفبنك” تحويل أموال إلى إيران.

ونفى “زراعة بنك” مشاركته في هذا البرنامج.

ودفع محمد حقان عطاالله، وهو مسؤول تنفيذي في بنك “خلق” التركي، المملوك للدولة، ببراءته أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، الخميس.

ووجه الادعاء الأمريكي اتهامات لتسعة أشخاص في هذه القضية بالتآمر لمساعدة إيران على التملص من العقوبات، على الرغم من أن السلطات لم تلقِ القبض إلا على ضراب (34 عامًا) وعطاالله (47 عامًا).