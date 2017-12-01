القضاء التركي يأمر بالقبض على موظف سابق في المخابرات الأمريكية

أصدر القضاء التركي، أمرًا بإلقاء القبض على الموظف السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، غراهام فوللر، في إطار التحقيق حول اتهامات لمنظمة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة “فتح الله غولن” والمحاولة الانقلابية الفاشلة العام الماضي.

وطلبت نيابة إسطنبول، إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق المشتبه فوللر، بتهم “انتهاك الدستور” و”محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة عملها” و”الحصول على معلومات سرية تخص الدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري”.

وبهذا ينضم فوللر، إلى العديد من الأسماء التي طالها التحقيق نفسه، مثل رجل الأعمال المحبوس رهن المحاكمة عثمان كافالا، وهانري جاك باركي، الذي تعتقد السلطات التركية أنه أحد مخططي الانقلاب، حيث تقول إنه شارك في اجتماع بإحدى الجزر القريبة من إسطنبول في تموز/يوليو 2016، و”متين طوبوز” الموظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول، والنائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، أيكان أر دمير.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 تموز/ يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر من الجيش يُتَّهم “غولن” بالارتباط بها للسيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، بحسب السلطات التركية.