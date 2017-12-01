مقتل المشتبه بأنه العقل المدبر لهجوم على مطار إسطنبول

قالت متحدثة باسم جهاز أمن الدولة في جورجيا ،اليوم الجمعة، إن عملية خاصة نفذتها السلطات، الأسبوع الماضي، أدت إلى مقتل مسلح سابق في تنظيم داعش يشتبه بأنه العقل المدبر لهجوم عنيف على مطار بمدينة إسطنبول التركية عام 2016.

واتفقت وسائل الإعلام التركية في الرأي مع عضو بالكونغرس الأمريكي بأن أحمد تشاتاييف هو العقل المدبر لتفجير انتحاري في مطار في إسطنبول العام الماضي، أسفر عن سقوط 45 قتيلًا، لكن المسؤولين الأتراك لم يؤكدوا ضلوعه في الهجوم.

وأضافت المتحدثة نينو جيورجوبياني في إفادة صحفية مقتضبة أنه “من المؤكد أن أحد قتلى العملية هو أحمد تشاتاييف” مشيرة إلى أن تشاتاييف فجر نفسه.

وقُتل في العملية أحد أفراد القوات الخاصة في جورجيا وعضوان آخران في جماعة مسلحة متهمة بالإرهاب، فيما أصيب أربعة من أفراد الشرطة وألقي القبض على عضو بالجماعة.

ونفذت العملية التي استغرقت 20 ساعة في مجمع سكني على مشارف تفليس؛ عاصمة جورجيا، الأسبوع الماضي.

وامتنعت جيورجوبياني عن ذكر اسمي المسلحين الآخرين اللذين قتلا أو الكشف عن هوية المسلح الذي اعتقلته السلطات أو دوافع الجماعة والطريقة التي دخلت بها جورجيا.

وقالت إن “التحقيق مستمر… نواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتحديد هوية الاثنين الآخرين”.

وأضافت أن خبراء من الولايات المتحدة يشاركون في التحقيق.

وتصف قائمة عقوبات بالأمم المتحدة تشاتاييف بأنه عضو بارز في داعش يتولى تدريب المتشددين الناطقين بالروسية.

وتشاتاييف من المقاتلين الذين خاضوا حرب الشيشان، وفقد خلالها أحد ذراعيه، وأصيب واعتقل في جورجيا في آب/أغسطس 2012 بعد اشتباك بين الشرطة ومجموعة من المتشددين الذين تردد أنهم كانوا يحاولون عبور الحدود بين جورجيا وروسيا والذهاب إلى داغستان.