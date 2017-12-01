يلدريم: تركيا تأمل بتراجع تاجر الذهب ضراب عن “خطئه”

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الجمعة، إنه يأمل “بتراجع تاجر الذهب التركي الإيراني، رضا ضراب، عن خطئه”، بالتعاون مع الادعاء الأمريكي، مؤكدًا وجهة نظر أنقرة، بأن دوافع سياسية، تكمن وراء محاكمة الولايات المتحدة، لمصرفي تركي.

وأوضح يلدريم، خلال حفل افتتاحي، في اسطنبول، أن المحاكمة الجنائية، التي تجري في نيويورك؛ تهدف إلى السيطرة على تركيا واقتصادها، بعد أن أبلغ ضراب، هيئة محلفين، يوم أمس الخميس، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، أجاز تحويل أموال في برنامج؛ لتفادي عقوبات، تفرضها الولايات المتحدة على إيران.