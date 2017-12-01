اجتماع بين إيران والغرب بشأن الاتفاق النووي في 13 ديسمبر الجاري

أعلن مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن اجتماعًا سيعقد بين إيران والدول الموقعة على الاتفاق النووي، التي تعرف بمجموعة “5+1″، على مستوى الخبراء، في 13 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن “إجتماعًا للجنة المشتركة بين إيران ومجموعة 5+1، سيعقد في 13 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، بالعاصمة فيينا؛ لمناقشة التطورات التي حصلت على تنفيذ الاتفاق النووي، خلال الشهرين الماضيين”.

ونقلت عنه وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية، تأكيده أن “الاجتماع سيكون هامًا؛ نظرًا للتطورات التي حدثت خلال الشهرين الماضيين، ونحن نشارك في الاجتماعات التقنية على المستوى التقني، ولكن لا توجد مسألة فنية محددة على الطاولة”.

وردًا على سؤال، حول الزيارة التي قامت بها اللجنة الأوروبية لمنع انتشار الأسلحة النووية، قال كمالوندي:”إن اللجنة النووية للبرلمان والمندوبين الآخرين، يزورون المنشآت النووية باستمرار، وسيقومون بجولة أخرى قريبًا”.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فدريكا موغيريني، في العاصمة الإيطالية روما، الاتفاق النووي.

وذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية، أن الوزير الإيراني، شدد خلال الاجتماع، الذي عقد خلف الأبواب المغلقة مع موغيريني، على ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي بشكل تام، بين طهران ومجموعة 5+1.