في مستهل زيارته لواشنطن.. السراج يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي مكافحة الإرهاب

بدأ رئيس المجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، زيارته الرسمية إلى واشنطن، اليوم الجمعة، بلقاء وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

والتقى السراج، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، الوزير ماتيس، بمقر وزراة الدفاع (البنتاغون)، حيث ناقش الجانبان، خطوات دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية، وجهاز الحرس الرئاسي الليبي، والعمل على توفير الإمكانات اللازمة؛ لرفع كفاءتهم، وإعداد برامج للتدريب والتأهيل، وبناء مؤسسة عسكرية موحدة في البلاد.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، وفق البيان، على الشراكة الاستراتيجية، بين ليبيا والولايات المتحدة، في مكافحة الإرهاب، والدور البارز والمهم لحكومة الوفاق الوطني، في معركة تحرير سرت، من “داعش“، قبل أشهر مضت.

من جانبه، عرض السراج، تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وأشاد بالدعم الذي قدمته الولايات المتحدة، لحكومة الوفاق الوطني، في دحر الإرهاب، ومطاردة فلوله.

واتفق الطرفان، على مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين، والبناء على التجربة الناجحة في سرت، والتي قضت في وقت قياسي، على وجود تنظيم “داعش” في المدينة .

وأعلن البيت الأبيض،الأربعاء الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيستقبل الجمعة، رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ضمن زيارته إلى العاصمة واشنطن، التي لم يعلن عن مدتها.

وأفاد بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، أن ترامب، سيرحّب بالسراج، في البيت الأبيض، الجمعة.

وأضافت، أن “الرئيس ترامب، يتطلع لبحث الروابط الثنائية، بين الولايات المتحدة وليبيا، وتأكيد دعمه لحكومة الوفاق الوطني، والالتزام بمساعدة الشعب الليبي؛ لتحقيق مستقبل، أكثر استقرارًا”.

وأشارت إلى، أن “كلا المسؤولين، سيبحثان أهمية جهود المصالحة السياسية، التي تقوم الأمم المتحدة برعايتها، في إطار الاتفاق السياسي الليبي”. ولفتت، إلى أن الجانبان، سيبحثان “التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وإيجاد طرق لتوسيع التعاون الثنائي، في عدة مجالات”.