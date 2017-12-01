فورين بوليسي: ترامب يعرض المسلمين للخطر بإعادة نشر تغريدات مسيئة

قالت مجلة “فورين بوليسي “الأمريكية، إن قيام الرئيس دونالد ترامب، بإعادة نشر تغريدات مسيئة للإسلام، منسوبة لزعيم حزب “بريطانيا أولاً” اليميني المتطرف، يعرض المسلمين في الولايات المتحدة، لخطر أعمال عنف ضدهم.

ودعت المجلة في تقرير مطول، نشرته الخميس، إلى اللجوء للمحاكم فورًا؛ للعمل على عزل ترامب من منصبه، واصفة ما قام به، بأنه “لا يمت بصلة للقيم الأمريكية”.

وأعربت عن اعتقادها، بأن ما قام به الرئيس الأمريكي، “يعتبر أخطر بكثير، من كل أعماله السابقة، التي كانت محط انتقاد الكثير، والتي وصفتها بأنها مثيرة للاشمئزاز”.

وأضافت: “والآن، ماذا بإمكاننا أن نفعل.. علينا عزل الرئيس، وكل إدارته، في أقرب وقت ممكن، ويمكننا القيام بذلك؛ عبر الوسائل القانونية؛ لأن علينا أن لا نتوقع أية مساعدة من وزرائه، أو أتباعه في الكونغرس”.

وتابعت: “ليس أمامنا سوى المحاكم؛ للتعامل مع أكاذيب وتغريدات هذا الرئيس، الذي يسعى إلى توليد الخوف من المسلمين الأمريكيين؛ ما يعرضهم لخطر أعمال عنف من الغوغاء، لذلك نأمل بأن يواجه ترامب، القوة الكاملة للقانون، قبل أن يفوت الأوان”.