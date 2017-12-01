إمبراطور اليابان يتنازل عن العرش في 30 أبريل 2019

سيتنازل إمبراطور اليابان أكيهيتو عن العرش يوم 30 أبريل/ نيسان 2019 بعدما أمضى معظم فترة توليه العرش التي استمرت قرابة 3 عقود، محاولًا مداواة الجروح التي لحقت ببلاده جراء الحرب العالمية الثانية.

وسيكون هذا هو أول تنازل عن العرش لإمبراطور ياباني منذ نحو 200 عام.

واتفق مجلس رعاية القصر الإمبراطوري الذي يضم 10 من نواب البرلمان وأفراد عائلة الإمبراطور وقضاة المحكمة العليا ويرأسه شينزو آبي رئيس الوزراء على هذا التوقيت اليوم الجمعة.

ويتعين على الحكومة بموجب القانون الاستماع لآراء المجلس قبل اتخاذ قرار رسمي بشأن موعد التنازل عن العرش، والمرجح أن تتخذه الأسبوع المقبل.

وسيخلف الإمبراطور أكيهيتو، وهو في الثمانينات من العمر، ولي عهده الأمير ناروهيتو البالغ من العمر 57 عامًا.

وقال آبي، للصحفيين بعد إعلان توصية المجلس “هذا أول تنازل لإمبراطور عن العرش منذ 200 عام والأول في ظل دستور (ما بعد الحرب)… اتخذ قرار مجلس رعاية القصر الإمبراطوري بيسر، وهي خطوة واسعة نحو توريث الحكم الإمبراطوري”.