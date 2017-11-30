تقارير: ترامب سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توقيع قرار بتأجيل البت في نقل سفارة بلاده بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس؛ وذلك للمرة الثانية منذ توليه الرئاسة مطلع العام الجاري، بحسب موقع صحيفة “هآرتس” العبرية.

وذكرت الصحيفة التي استندت في معلوماتها إلى تقارير صحفية أمريكية، إلى أن “قرار التأجيل سيرافقه خطاب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

ولم تحدد الصحيفة الموعد المرتقب لتوقيع قرار التأجيل.

ووعد ترامب، إبان حملته الانتخابية نحو البيت الأبيض، مرارًا بنقل سفارة بلاده إلى القدس.

لكنه وقع، في يونيو/ حزيران الماضي، قرارًا بتأجيل البت في قضية نقل السفارة لمدة 6 أشهر أخرى.

ومنذ قرار الكونغرس الأمريكي الصادر عام 1995 حول نقل سفارة البلاد من تل أبيب إلى القدس، دأب الرؤساء الأمريكيون على توقيع قرارات بتأجيل نقل السفارة لمدة 6 أشهر.