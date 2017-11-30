تعرف على 5 حقائق عن مايك بومبيو الذي أُشيع أنه سيخلف وزير الخارجية الأمريكي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤولين كبار، أن البيت الأبيض وضع خطة لكي يحل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي.آي.إيه”، مايك بومبيو محل وزير الخارجية ريكس تيلرسون خلال أسابيع، قبل أن يصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيه إن تيلرسون لا يزال في منصبه.

الحقيقة الأولى، يطلع بومبيو البالغ من العمر 53 عامًا، الرئيس الأمريكي بشكل منتظم على معلومات المخابرات، ويعتبر من أحد أكثر الأصوات تشددًا إزاء كوريا الشمالية في الدائرة المقربة من ترامب.

الحقيقة الثانية، قلل بومبيو من نطاق التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2016، وقال “إن موسكو سعت للتأثير على الانتخابات الأمريكية لعقود”.

الحقيقة الثالثة، ينتقد بومبيو إيران علنًا مثل ترامب، ودعا إلى إلغاء اتفاق أُبرم في عام 2015 للحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، وقال في شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي إن إيران “تقود مساعي حثيثة لتكون القوة المهيمنة في المنطقة”.

الحقيقة الرابعة، ساند بومبيو ما تقوم به الحكومة الأمريكية من جمع شامل للبيانات الخاصة باتصالات الأمريكيين، ودعا في مقال للرأي نشر العام الماضي بالعودة إلى جمع البيانات الوصفية للمكالمات الهاتفية المحلية وضمّها إلى معلومات مالية وأخرى متعلقة بأسلوب الحياة في قاعدة بيانات واحدة يمكن البحث فيها.

الحقيقة الخامسة، قبل أن يتولّى بومبيو منصب مدير “سي.آي.إيه”، كان عضوًا جمهوريًا محافظًا في مجلس النواب عن ولاية كانساس، وهو ضابط جيش متقاعد وتخرج في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في وست بوينت في نيويورك وكلية هارفارد للحقوق.