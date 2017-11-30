مسؤول إيراني: مدير الاستخبارات الأمريكية بعث رسالة إلى قاسم سليماني

كشف محمدي كلبايكاني، رئيس مكتب المرشد الإيراني، عن أن مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بعث رسالة إلى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، خلال تواجد الأخير في منطقة البوكمال السورية.

وقال كلبايكاني في كلمة لتكريم المتميزين من طلاب العلوم الدينية في مدينة مشهد شمال شرق إيران، مساء الخميس:”أثناء قيادة الجنرال قاسم سليماني لغرفة عمليات تحرير منطقة البوكمال وصلت إليه رسالة نقلها أحد المسؤولين في المنطقة، من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية”، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية .

ولم يكشف رجل الدين المقرب من خامنئي عن فحوى الرسالة، مضيفًا أن “سليماني رفض قراءة الرسالة أو الرد عليها كونها تعبّر عن الغطرسة الأمريكية التي تحاول إرغام الإيرانيين على الانصياع لهم”.

وأضاف محمد كلبايكاني أن “قاسم سليماني أبلغ المسؤولين الإيرانيين في طهران رفضه قراءة الرسالة أو الرد عليها”.

وكانت القوات السورية وبدعم من حلفائها الروس والميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران، أعلنت في 8 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تحرير البوكمال في محافظة دير الزور شرق سوريا من قبضة تنظيم داعش.