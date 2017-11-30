وزير الخارجية الإيراني يصف سياسات ترامب في الخليج بـ”المندفعة والخطيرة”

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، اليوم الخميس إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الخليج خطيرة وسيئة التقدير”.

وانتقد ظريف ترامب لسعيه إلى إعادة التفاوض على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بهدف الحد من برنامج إيران النووي.

وقال ظريف “لدينا مشكلات مع السياسات التي تأتي من واشنطن وأعتقد أن تلك السياسات خطيرة للغاية ومندفعة ومنفصلة عن الواقع”.

وأضاف قائلًا: “بشكل عام ثمة حاجة ملحة في واشنطن إلى مراجعة أو إعادة توجيه أو تعديل النسق المعرفي الخاص بمنطقتنا”.

وتابع أن ترامب لم يفهم طبيعة الاتفاق النووي ويحاول إثناء المستثمرين الأجانب عن القيام بأعمال في إيران، وقال إنه “على الرغم من ليّ الذراع تأتي شركات أوروبية أكثر وأكثر”.

وقاد ظريف فريق التفاوض الإيراني في الاتفاق النووي وواجه انتقادات من المحافظين في الداخل بشأن شروطه، وقال إن هذه المعارضة تراجعت في العام الماضي.

وأضاف أن “الضغوط الأمريكية أوجدت في الواقع مزيدًا من التضامن داخل إيران.. صرت أتعرّض لهجوم أقل كثيرًا في إيران اليوم عما كان عليه قبل انتخاب ترامب.. لذلك أشكره على ذلك”.

وكان ترامب أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنه لن يصادق على التزام طهران باتفاق 2015 وحذر من أنه قد يلغيه في نهاية المطاف متهمًا إيران “بعدم الالتزام بروح الاتفاق.