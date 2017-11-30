روسيا ترفض دعوة واشنطن إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ

المصدر: ا ف ب

رفضت روسيا الخميس، دعوة الولايات المتحدة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية، بعد إطلاقها صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات، واتهمت واشنطن بمحاولة “استفزاز” بيونغ يانغ.

وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للصحافيين في العاصمة البيلاروسية مينسك، عن رفض بلاده قائلًا: “أكدنا مرارًا أنه تم استنفاد ضغوط العقوبات، وأن كل هذه القرارات التي فرضت عقوبات تنص على استئناف عملية سياسية والعودة إلى المفاوضات”، بحسب وكالات الأنباء الروسية.

وقال الوزير: إن “الأمريكيين يتجاهلون هذا المطلب، إنه خطأ فادح”.

وتابع: “التحركات الأخيرة للولايات المتحدة تهدف عمدًا إلى استفزاز بيونغ يانغ للقيام بأعمال متشددة”، مضيفًا: “يبدو أنه تم القيام بكل شيء للتأكد من أن كيم جونغ أون يخرج عن طوره”.

وكانت الولايات المتحدة دعت بعد التجربة الصاروخية التي قامت بها بيونغ يانغ، فجر الأربعاء، كل الدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: “ليس أسهل من قطع كل العلاقات مع كوريا الشمالية، لكن القضية الفعلية هي كيفية التوصل إلى تسوية الأزمة في شبه الجزيرة الكورية”.

وأضاف: “يجب أن نركز جهودنا المشتركة على البحث عن رد على هذه المسألة”.

وتوعدت واشنطن أيضًا بـ”تدمير” النظام الكوري الشمالي تمامًا في حال اندلاع حرب”، وذلك على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن ناقشت الملف الكوري الشمالي.

وقال لافروف أيضًا:”على الأمريكيين أن يفسروا لكل منا ما يحاولون القيام به، إذا كانوا يريدون إيجاد ذريعة لتدمير كوريا الشمالية فليقولوا ذلك مباشرةً، ولتؤكده القيادة العليا الأمريكية”.

وتدعو روسيا والصين إلى الحوار مع كوريا الشمالية على قاعدة خارطة طريق تحددها العاصمتان.