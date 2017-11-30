التحالف الدولي يعلن سحب أكثر من 400 جندي أمريكي من سوريا

قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش، يوم الخميس إن أكثر من 400 من جنود سلاحي مشاة البحرية والمدفعية الأمريكيين سيغادرون مدينة الرقة بعدما ساعدوا في انتزاع السيطرة على المدينة من التنظيم المتشدد.

وكانت فصائل مسلحة تساندها الولايات المتحدة أعلنت الشهر الماضي النصر في الرقة، المعقل السابق لداعش في سوريا، بعد أشهر من القتال بمساعدة التحالف الذي تقوده واشنطن.

وجاء في بيان للتحالف “مع تحرير المدينة وفرار تنظيم داعش، صدرت أوامر للوحدة بالعودة إلى الوطن جرى إلغاء إحلالها بوحدة بديلة.

وقال البريغادير جنرال جوناثان براغا، مدير العمليات في التحالف، في البيان: “نقلّص حجم قواتنا المقاتلة حينما يكون ذلك منطقيًا، لكننا لا نزال نواصل جهودنا لمساعدة الشركاء السوريين والعراقيين في الحفاظ على الأمن”.

وأضاف براغا: “قواتنا المتبقية ستواصل العمل إلى جانب قوات الشركاء ومعها ومن خلالها، لهزيمة فلول الدولة الإسلامية، ومنع ظهورها من جديد، وتهيئة الظروف للحكومات والمنظمات غير الحكومية لمساعدة المواطنين المحليين على التعافي من أهوال حكم الدولة الإسلامية الذي دام فترة قصيرة.”

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، إنه يتواجد 503 جنود أمريكيين رسميًا في سوريا، لكن المسؤولين الأمريكيين كانوا يقولون حتى الأسبوع الماضي إن هناك قرابة ألفي جندي في سوريا، والإعلان الأخير سيخفض هذا الرقم.

ومع تراجع الحملة ضد “داعش” لم يتضح بعد عدد القوات الأمريكية التي ستبقى في سوريا، إن كانت ستبقى في الأساس، ومعظمها من قوات العمليات الخاصة تعمل لتدريب وتوجيه المشورة لقوات الشركاء المحليين بما في ذلك تقديم الدعم المدفعي ضد متشددي داعش.

وفي إطار منفصل، ذكرت وكالات أنباء روسية أن روسيا أعلنت أنها تستعد بالفعل لسحب قوتها العسكرية من سوريا.