إيران: الشركات الأمريكية أكبر الخاسرين من العقوبات

قلّل “بيجن نامدار زنغنة” وزير النفط الإيراني من أهمية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده، مشيرًا إلى أن سياسة واشنطن جعلت من الشركات الأمريكية أكبر الخاسرين.

وقال “زنغنة” للصحفيين على هامش مشاركته في مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا إن “سياسة الولايات المتحدة مُربكة ومضطربة”، مبينًا أن ذلك عرقل على شركات أمريكية التعاون مع إيران، وبالتالي سبب لها خسائر كبيرة.

وأضاف وزير النفط الإيراني قائلًا: “لا أفهم لماذا لا تستطيع الشركات الأمريكية دخول السوق الإيرانية، ولا يمكن أن تشارك في أكبر مشاريع البترول في العالم، والذي يجري العمل عليه في إيران”.

وزعم أن إيران “لا تواجه أي صعوبة” في الخبرة، منوهًا إلى أن “بلاده تحتاج مليارات الدولارات من الاستثمارات لاستكمال العديد من المشاريع الكبرى المصممة لزيادة إنتاج البترول الإيراني”.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن “كل شيء يسير على ما يرام، حيث تأمل طهران بتوقيع بعض العقود قبل نهاية السنة”، معتبرًا أن عقود تطوير البنية التحتية للنفط كانت معدة منذ حوالي ثلاث سنوات، ولن تتأثر كثيرًا باتفاقية أوبك التي تم إقرارها في الاجتماع الحالي.

يشار إلى أن العقوبات الأمريكية التي فرضتها على طهران قيّدت الاقتصاد بشكل كبير، قبل انفراجته مؤخرًا عقب الاتفاق النووي، حيث تمت إزالة العديد من القيود، لكن واشنطن واصلت منع المواطنين الأمريكيين والشركات من معظم أشكال الاستثمار أو التجارة مع طهران.