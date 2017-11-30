تقرير يتوقع تفاقم الحروب والأزمات الإنسانية وتنامي التطرف في 2018

توقعت منظمة بحثية، مقرها جنيف، في تقرير نشر، اليوم الخميس، أن الأزمات الإنسانية، في جميع أنحاء العالم، ستتفاقم في العام المقبل، مع استمرار الحروب الأهلية في أفريقيا بلا هوادة، ووصول مناطق تمزقها الحروب إلى حافة المجاعة، وتنامي شبح عنف التطرف.

وفحص التقرير، الصادر عن منظمة (أكابس)، غير الربحية، والتي تدعم موظفي الإغاثة الإنسانية، بالرصد والتحليل اليومي للأوضاع في 150 دولة، الاحتياجات المتوقعة في 18 دولة في العام 2018، فجاءت الرؤية قاتمة.

وكتب مدير المنظمة، لارس بيتر نيسن، في التقرير، يقول: “إذا كانت 2017 بدت سنة سيئة، فإن التوقعات لعام 2018 ليست أفضل حالاً. من المرجح أن يتفاقم العنف وعدم الأمان، في: أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيا وإثيوبيا ومالي والصومال وسوريا، في العام المقبل”.

وحمل التقرير عنوان “نظرة عامة على الأوضاع الإنسانية: تحليل لأهم الأزمات خلال 2018”.

ومن المتوقع، أن تؤدي الانتخابات المرتقبة، في: أفغانستان والعراق وليبيا وجنوب السودان وفنزويلا؛ إلى تأجيج التوترات والعنف، بدلاً من إرساء الاستقرار.

وذكر التقرير، أن التطرف، سيواصل التسبب في سقوط قتلى وصراعات.

ورغم هزيمة تنظيم داعش، في معاقله الرئيسية بالعراق، فمن المتوقع، أن يواصل التنظيم شن هجمات، في مختلف أنحاء البلاد؛ لزعزعة استقرار الحكومة، كما سيسعى لاكتساب القوة والموارد، في جنوب ليبيا.