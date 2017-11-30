الأمن التركي يعتقل 50 عسكريًا للاشتباه بصلتهم بـ”غولن”

اعتقلت السلطات التركية ، اليوم الخميس، 50 عسكريًا في سلاح الجو، يشتبه بصلتهم بالمعارض فتح الله غولن، الذي تعتبره المخطط للانقلاب الفاشل الذي هز البلاد العام الماضي، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ومن بين المعتقلين، عسكريون في الخدمة وطيارو مقاتلات، بحسب الوكالة.

وكانت السلطات تبحث عن 16 عضوًا آخرين في سلاح الجو، في إطار التحقيق الذي تجريه نيابة اسكي شهير في 11 محافظة بالبلاد، يشتبه في أنهم أعضاء في شبكة غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تحمله أنقرة مسؤولية الانقلاب الفاشل في الـ 15 من تموز/يوليو 2016.

وينفي غولن أي علاقة بالمساهمة في الانقلاب.

وفي أعقاب الانقلاب الفاشل، اعتقلت السلطات حوالي 50 ألف شخص، بينهم قرابة 7500 عسكري، كما تفيد الأرقام التي وزعتها وزارة العدل الشهر الماضي، وتم فصل أكثر من 7500 جندي آخرين.

وكان سلاح الجو الأكثر تأثرًا بعمليات التطهير التي يقودها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، إذ اعتبرت السلطات أن عددًا كبيرًا من المشاركين في الانقلاب الفاشل من المنخرطين في صفوفه.

وتأكيدًا على أن عمليات التطهير لن تتوقف، أصدرت نيابة إسطنبول ، أمس الأربعاء، مذكرات توقيف بحق 333 عسكريًا يشتبه في علاقاتهم بالانقلاب.