أعداد المسلمين في أوروبا تتضاعف 3 مرات بحلول 2050

كشف تقرير جديد أن عدد السكان المسلمين في بعض دول أوروبا سوف يتضاعف 3 مرات بحلول العام 2050، مع توقعات أن تشهد المملكة المتحدة أسرع معدل نمو لأعدادها.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن تقريرًا عنوانه: “نمو أعداد المسلمين في أوروبا”، ذكر أن نسبة عدد المسلمين الذين يشكلون مجموع سكان المملكة المتحدة قد ترتفع من 9.7 إلى 17.2%.

وعزا التقرير، الذي أعده مركز “بيو” للأبحاث، هذا الارتفاع إلى مستويات الهجرة في عامي 2015 و2016، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الولادة لدى المسلمين وانخفاض متوسط أعمارهم بالنسبة للأوروبيين.

ووضع تقرير “بيو” 3 سيناريوهات لتقدير عدد المسلمين الذين سيعيشون في أوروبا بحلول العام 2050 استنادَا إلى تقديرات منتصف عام 2016 والتي وصلت إلى 25.8 مليون نسمة مع مراعاة اختلاف معدلات الهجرة في المستقبل.

وفي حال توقُّف هجرة المسلمين إلى أووربا، من المتوقع أن يُشكل 30 مليون مسلم 7.4% من سكان أوروبا بحلول العام 2050 مقارنة بنسبة 4.9% التي شهدتها القارة العام الماضي.

وبالنسبة لسيناريو “الهجرة المتوسطة”، سوف يشكل 8.58 مليون مسلم 11.2% من السكان، ولكن في حال ارتفعت معدلات الهجرة، سيستمر التدفق القياسي للمهاجرين الذين وصلوا أوروبا بين عامي 2015 و2016؛ ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد المسلمين إلى 75 مليونًا بزيادة قدرها 14% بحلول منتصف القرن.