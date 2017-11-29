بعد الصاروخ الجديد.. أمريكا تتوعد بـ”تدمير” نظام كوريا الشمالية وترامب يهدد بـ”عقوبات كبرى”

توعدت الولايات المتحدة الأمريكية، بـ”تدمير” نظام كوريا الشمالية حال نشوب حرب معها، داعية كل الدول إلى قطع العلاقات مع بيونغ يانغ، فيما هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض مزيد من “العقوبات الكبرى” ضد ذلك البلد الآسيوي.

جاء ذلك على لسان سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، خلال جلسة طائرة لمجلس الأمن، فجر الخميس، لبحث أحدث عملية إطلاق صاروخية لكوريا الشمالية.

وقالت هيلي: “إذا نشبت الحرب سيكون ذلك بسبب الأعمال العدائية لكوريا الشمالية، لكن عليهم ألا يسيئوا التقدير وقت وقوع الحرب. سنبيد أركان النظام هناك”.

وأضافت: “أوضحنا سابقًا أن مستقبل كوريا الشمالية بيد قادته.. فإذا ما اختاروا التحدي، سنرد عليهم بما يناسب ذلك”.

وتابعت: “ندعو جميع دول العالم إلى عزل كوريا الشمالية، وأحثهم على قطع كافة العلاقات معها بما فيها الدبلوماسية والتجارية، ووقف عمليات الاستيراد والتصدير لهذا البلد”، معتبرة أن “سلوك كوريا الشمالية بات لا يُطاق بنحو متزايد”.

من جانبه، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، عدم وجود أي حل آخر للتوتر في شبه الجزيرة الكورية سوى الحل السياسي.

وقال في إفادته خلال الجلسة ذاتها: “علينا بالحل السياسي فقط، ولقد التقيت صباح الأربعاء مندوب كوريا الشمالية لدي الأمم المتحدة وأبلغته بأنه لا يوجد شيء أشد خطرًا للسلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية مما يحدث حاليًا”.

وأعرب المسؤول الأممي عن “القلق إزاء الاحتياجات الغذائية والإنسانية لنحو 70% من سكان كوريا الشمالية”.

وأردف قائلا: “الأمين العام أنطونيو غوتيريش أكد مرارًا عدم وجود سوى الحل السياسي للأزمة فمخاطر العمل العسكري هائلة”.

ترامب يتعهد بعقوبات كبرى

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تعد مزيدًا من الإجراءات لمعاقبة كوريا الشمالية على إطلاق صاروخ باليستي جديد طويل المدى.

وكتب ترامب على “تويتر” بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الصينى شي جين بينغ: “ستُفرض عقوبات كبيرة إضافية على كوريا الشمالية اليوم”.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن الصاروخ الباليستي الذي سقط في بحر اليابان أطلق الساعة 18:17 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء، من “سين ني” غرب كوريا الشمالية، وحلق لارتفاع أعلى من أي صاروخ سابق أطلقته بيونغ يانغ.

وقال ترامب إنه تحدث مع شي حول “الأعمال الاستفزازية” التي تقوم بها كوريا الشمالية.

وقال البيت الأبيض إن ترامب “أكد خلال الاتصال الهاتفي تصميم الولايات المتحدة على الدفاع عن نفسها وحلفائها من التهديد المتزايد الذي يشكله النظام الكوري الشمالي”.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين “قلقة بشدة، وتعارض بشدة” الاختبار الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية، بينما تقول بيونغ يانغ إن البر الرئيسي للولايات المتحدة بأكمله بات في مدى الصواريخ.

من جانبه، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن “الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات هواسونج -15 قادر على حمل رأس حربي نووي ويعني أن بيونغ يانغ أدركت أخيرًا دافعها التاريخي الكبير لاستكمال القوة النووية للدولة”.

وقالت كوريا الشمالية إن الصاروخ حلق لمسافة 950 كيلومترًا على ارتفاع عال، مضيفة أنه “لا يشكل أي تهديد لأي بلد أو منطقة طالما لم يتم التعدي على مصالح كوريا الشمالية”.