بريطانيا تستدعي سفير كوريا الشمالية بشأن التجربة الصاروخية

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها استدعت السفير الكوري الشمالي؛ للتنديد باختبار بيونغ يانغ، صاروخًا باليستيا جديدًا في وقت سابق، اليوم الأربعاء.

وقال وزير شؤون آسيا والمحيط الهادي، مارك فيلد في بيان “استدعيت السفير الكوري الشمالي إلى وزارة الخارجية؛ كي أوضح له إدانتنا لهذه التجربة الأخيرة لصاروخ باليستي”.

وأضاف الوزير البريطاني، “كوريا الشمالية، تزعم أنها تريد جلب الأمن والاستقرار لشعبها، لكن أفعالها لا تسبب إلا عدم الأمن وتعمق عزلتها”.

ومن ناحيتها، قالت كوريا الشمالية، إنها أطلقت بنجاح صاروخًا باليستيًا جديدًا عابرًا للقارات، في انفراجة من شأنها أن تضع الأراضي الأمريكية في مرمى أسلحتها النووية.

وحلق الصاروخ الأخير لمسافة أطول، وبلغ ارتفاعًا أكبر من أي صاروخ آخر أطلقه الشمال، وسقط في البحر قرب اليابان.