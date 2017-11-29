ماكرون يستضيف أوباما في قصر الإليزيه السبت

أفاد موقع cnewsmatin الفرنسي، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيستضيف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على الغداء في قصر الإليزيه، بشكل شخصي، السبت المقبل.

وأشار إلى أن قصر الإليزيه تكتم على هذا اللقاء، ولم يتطرق إليه لعدم إثارة أية حساسيات مع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وتأتي زيارة أوباما إلى باريس، يومي الجمعة والسبت المقبلين، في سياق إجراء عدد من المقابلات الخاصة، كما سيلقي كلمة في اجتماع يجمع مجموعة من الناشطين في مجال الصناعة والاتصالات.

وسبق للرئيس الأمريكي السابق أن عبّر عن دعمه لماكرون بعد تأهله للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، حيث نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: “أنا معجب بالحملة الانتخابية التي يقوم بها ايمانويل ماكرون”.

وأضاف: “إلى الأمام تحيا فرنسا“، في إشارة واضحة إلى الحركة السياسية “إلى الأمام” التي أسسها ماكرون، وتحوّلت بعد فوزه إلى حزب سياسي باسم “الجمهورية إلى الأمام”.