ألمانيا.. “الاشتراكي الديمقراطي” يرفض مقترح حزب ميركل بترحيل لاجئين سوريين

رفض وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى (شمال) بوريس بوستيروس، المنحدر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، مقترحات الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين وسط) الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، بترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم.

وقال بوستيروس، في مقابلة مع صحف مجموعة “دويتشلاند” الإعلامية، نشرت مقتطفات منها اليوم الأربعاء، إن مقترحات وزارة الداخلية التي يقودها الاتحاد الديمقراطي المسيحي بترحيل اللاجئين السوريين الصادر بحقهم قرارات بمغادرة البلاد “تطور مريب نحو اليمين”.

وأضاف أنها “مثيرة للسخرية في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا، والتدمير الذي تعاني منه البلاد، فضلًا عن سقوط آلاف القتلى هناك”.

ومضى قائلًا:” إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يرفض هذه المقترحات التي لا يمكن فهمها”.

وأمس أعلنت وزارتا الداخلية في ولايتي ساكسونيا (جنوب) وبافاريا (جنوب)، اللتين يقودهما الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مقترَحًا بترحيل اللاجئين السوريين الصادر بحقهم قرارات بمغادرة الأراضي الألمانية، حسب صحيفة “دي فيلت” الألمانية.

ومن المقرر أن يناقش مؤتمر وزراء الداخلية الذي يشارك فيه وزير الداخلية الاتحادي توماس دي مزيير، وممثلون لوزرات الداخلية في ولايات البلاد الـ16، في مدينة لايبتسغ، الأسبوع المقبل، هذا المقترح.

ولم تصدر السلطات أي إحصاءات عن عدد السوريين الصادر بحقهم قرارات بمغادرة الأراضي الألمانية.

والأسبوع الماضي، اقترح حزب “البديل لأجل ألمانيا” (يمين متطرف) في جلسات البرلمان، ترحيل كافة اللاجئين السوريين لبلادهم، ويقدر عددهم بمئات الألاف، لكن هذا الطلب قوبل باستهجان من كل الأحزاب.