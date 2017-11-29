ترامب يعيد نشر 3 مقاطع مصورة مسيئة للمسلمين على “تويتر”

أعاد حساب “تويتر” الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر سلسلة تغريدات تتضمّن مقاطع فيديو مسيئة للمسلمين، كانت نشرتها، اليوم الأربعاء، نائبة رئيس حركة يمينية بريطانية متطرفة.

ونشرت مقاطع الفيديو الثلاثة جايدا فرانسن، نائبة زعيم حركة “بريطانيا أولا” العنصرية، والتي أُدينت من قبل محكمة في المملكة المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بارتكاب “مضايقات دينية مشددة”.

وتُعرف حركة “بريطانيا أولا” في المملكة المتحدة باتجاهاتها المعادية للإسلام واحتجاجاتها المناهضة للمساجد، إضافة إلى نشر تعليقات استفزازية للمسلمين في الشوارع والإنترنت.

وسبق أن نفّذت الحركة ما سُميّ بـ “دوريات مسيحية” في مدن بريطانية واقتحمت مساجد.

ومن جهتها، أشادت فرانسن في تغريدة على “تويتر” بإعادة نشر المقاطع على حساب ترامب، وقالت: “فليباركك الرب يا ترامب، فليبارك الرب أمريكا”.

ورد المجلس الإسلامي في بريطانيا على إعادة نشر التغريدات على حساب الرئيس الأمريكي، واصفًا ذلك في بيان بأنه “أوضح تأييد حتى الآن من الرئيس الأمريكي لليمين المتطرف ودعايته المناهضة للمسلمين”.

والأحد الماضي، أعلنت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان (مركزها بريطانيا)، فوز دونالد ترامب، بالمركز الثاني في قائمة أكثر المسؤولين المعادين للإسلام والمسلمين.

فيما حلّت في المركز الأول، زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، لالتزامها الصمت ضد المجازر التي يرتكبها جيش بلادها والميليشيات البوذية المتطرفة ضد مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان.

وفي 6 مارس/ آذار الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يمنع قدوم مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة؛ هي إيران وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن، مدة 90 يومًا.