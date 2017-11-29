محكمة إسرائيلية تحكم على 3 فلسطينيين بالمؤبد 4 مرات لقتلهم 4 مستوطنين

حكمت محكمة إسرائيلية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، بالسجن 4 مؤبدات على 3 شبان فلسطينيين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و21 عامًا، بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار على مستوطنين.

واتهمت المحكمة الفتيان الثلاثة خالد ومحمد مخارمة وهما أبناء عم، ويونس زين، من مدينة يطا في الخليل، بإطلاق النار على عدد من المستوطنين في مجمع “شارونا” بمدينة تل أبيب، قبل عام ونصف العام، مما أدى إلى مقتل 4 منهم، وإصابة آخرين، قبل أن تعتقلهم قوات الاحتلال المتواجدة في المكان.

كما حكمت المحكمة بتغريم الفتيان الثلاثة مبلغ 85 ألف دولار لأسرة كل شخص قتل في العملية، ومبلغ 6 آلاف دولار لكل من أصيب خلال العملية .

ووفقًا لموقع “واللا” العبري، فقد ضجت قاعة المحكمة بالصراخ والشتائم التي ألقاها المتواجدون في المحمكة على الفتيان الثلاثة، وقاموا برميهم بأدوات حادة قبل أن يقوم حراس المحكمة بمنعهم من ذلك.

كما وجهت المحكمة لهم تهمة التخطيط لتنفيذ هجوم على قطار، انتقامًا لعملية حرق منزل عائلة الدوابشة من قبل المستوطنين في قرية دوما بمدينة نابلس، في شهر يوليو/ تموز من عام 2015، ما أدى إلى استشهاد رضيع ووالديه.