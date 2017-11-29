كوريا الشمالية تقول إنها أطلقت بنجاح صاروخًا باليستيًا جديدًا

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن بيونغ يانغ أطلقت بنجاح نوعًا جديدًا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز “هواسونج-15” يمكنه الوصول إلى كل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لبيان تلاه مذيع تلفزيوني فإن الصاروخ هو الأقوى على الإطلاق لكوريا الشمالية وإنه حلق لمسافة 950 كيلومترًا لمدة 53 دقيقة في حين وصل إلى ارتفاع 4475 كيلومترًا (2781 ميلا).

وقالت كوريا الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون أمر بإطلاق الصاروخ الجديد.

وأضافت أن برنامجها الصاروخي لن يهدد أي دولة طالما أنها لا تنتهك حقوقها السيادية.