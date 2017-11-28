مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا بشأن صاروخ بيونغ يانغ

قالت البعثة الإيطالية لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا الساعة الثالثة مساء (2000 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء لبحث أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية.

وذكر دبلوماسيون في وقت سابق الثلاثاء أن الولايات المتحدة واليابان طلبتا عقد اجتماع للمجلس الأربعاء لبحث التجربة.

وتخضع بيونغ يانغ لعقوبات الأمم المتحدة منذ 2006 بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية. ولا ترى الصين وروسيا سببًا لفرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إلا إذا أطلقت صاروخًا طويل المدى أو أجرت اختبارًا نوويًا.