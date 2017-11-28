مقتل 40 شخصًا خلال غارات للاستيلاء على الماشية في جنوب السودان

لقي 40 شخصًا حتفهم خلال هجوم للاستيلاء على الماشية في ولاية جونقلي المضطربة في دولة جنوب السودان، من بينهم 7 أطفال.

وقال وزير الإعلام المحلي “أكيش دينجديت”، إن 23 امرأة وعشرة رجال قُتلوا صباح اليوم الثلاثاء، فيما قال إنه هجوم مشترك شنَّه مهاجمون للاستيلاء على الماشية، ومتمردون موالون لنائب الرئيس المخلوع ريك مشار.

وحثَّ “دينجديت” حكومة جنوب السودان على إرسال تعزيزات من الجيش والشرطة إلى المناطق النائية في ولاية جونقلي، للحدّ من العنف، وانتشار الغارات، التي تستهدف الاستيلاء على الماشية.

وقال دينجديت :”هذه الهجمات ربما كانت انتقامية”، مضيفًا أن 16 شخصًا أُصيبوا وفُقد آخرون.

وتستهدف الغارات الماشية على مدار قرون في جنوب السودان، كما يتعرّض الأطفال للاختطاف أحيانًا أثناء الغارات لاستخدامهم كرقيق محليين.

وكثيرًا ما تحمل هذه الغارات عنصرًا عرقيًا، حيث تشنها قبيلة “المورلي” ضد قبيلة “بوردينكا”، على الرغم من التوصل إلى اتفاق سلام برعاية حكومية بينهما في حزيران/ يونيو الماضي.

وتعيش دولة جنوب السودان أيضًا في خضم حرب أهلية دموية، قُتل فيها عشرات الآلاف منذ الصراع ، الذي وقع في العام 2013 بين الرئيس سلفا كير، ونائبه السابق ريك مشار.