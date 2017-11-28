مبيعات أمريكا من الأسلحة ترتفع في عهد ترامب إلى 49 مليار دولار

بلغت قيمة صفقات بيع الأسلحة التي وقَّعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ توليه رئاسة البلاد وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نحو 49 مليار دولار.

وبحسب معلومات من الاتفاقيات العسكرية المعروضة على الكونغرس الأمريكي، فإن ترامب، يعدُّ من أكثر رؤساء أمريكا بيعًا للأسلحة، خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت المعلومات أن الولايات المتحدة سجلت بيع ما يقارب 49 مليار دولار، من الأسلحة، والذخائر، والمعدات، إلى العديد من البلدان، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني، ونوفمبر من العام الجاري.

وعزت البيانات ارتفاع قيمة الصفقات إلى أن إدارة ترامب، أكثر رغبة من الإدارات السابقة بتوقيع اتفاقيات بيع الأسلحة.

وأضافت أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، باعت أسلحة بقيمة 277 مليار خلال ولايتين رئاسيتين (مدتهما 8 سنوات)، أي بمعدل ما يقارب 35 مليار دولار سنويًا.

وأشارت إلى أن قيمة مبيعات الأسلحة خلال العام الماضي بلغت 33 مليارًا.

ويعدُّ أوباما، أكبر بائع للأسلحة، بين رؤساء بلاده منذ الحرب العالمية الثانية.