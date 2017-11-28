“الناتو ” يطلق أكبر وأوسع مناورات في الدفاع الإلكتروني‎

انطلقت “مناورات ائتلاف الأمن الإلكتروني”، التي تعد أكبر وأوسع مناورات للدفاع الإلكتروني لحلف شمال الأطلسي “الناتو“، بمشاركة 25 دولة من الأعضاء والشركاء.

وأفاد بيان صادر عن مقر الناتو في بروكسل، اليوم الثلاثاء، بأن المناورات سيُشارك فيها نحو 700 شخص، وستستمر ثلاثة أيام.

وأضاف البيان، أن “المناورات التي تعد النسخة العاشرة للناتو، يُشارك فيها 25 بلدًا من الدول الأعضاء والبلدان الشريكة وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وأكاديميون”. مشيرًا إلى أن المناورات “تهدف إلى تعزيز الدفاع ضد البرمجيات الضارة، وتحديات الهجمات الإلكترونية، وكيفية التعامل مع الهجمات على الأجهزة المتنقلة”.

ولفت البيان إلى أن المناورات “ستجري وفقًا لسيناريو واقعي، وستكون إجراءاتها الأساسية في مركز الدفاع الإلكتروني للناتو بأستونيا”، مبينًا أن كل عضو في فريق المناورة سُيشارك من بلده.

وأكد بيان “الناتو” أن تولي الريادية في مجال الدفاع الإلكتروني يعد من بين الأولويات الأساسية لحلف شمال الأطلسي.