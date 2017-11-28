إيطاليا: مقاتلو “داعش” الفارون قد يشنون هجمات من شمال أفريقيا

قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينتي، اليوم الثلاثاء، إن المقاتلين الأجانب في تنظيم “داعش” المتطرف الفارين من سوريا والعراق “يمكن أن يجدوا في شمال أفريقيا ركيزة انطلاق لشن هجمات إرهابية على أوروبا”.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن مينيتي، تحذيره من أنه “بعد الهزيمة العسكرية التي مني بها تنظيم داعش، فمن الممكن لمقاتليه الأجانب الفارين من سوريا والعراق أن يجدوا ملاذًا آمنًا في شمال أفريقيا، وأن يحوّلوا هذه المنطقة لركيزة انطلاق لشن هجمات إرهابية على أوروبا”.

وتابع، أن “قضية المقاتلين الأجانب، ضخمة، فالبعض منهم قد مات والبعض الآخر يعود إلى أرضه الأصلية بطريقة غير منظمة، ونحن أمام عودة لهؤلاء من خلال الطرق المفتوحة، أي تلك التي تتبعها تدفقات الهجرة عبر أفريقيا والبلقان”.

وشدد الوزير الإيطالي، على أن “هناك احتمالًا كبيرًا بعبور آلاف المقاتلين من خلال هذه النقطة في طريق عودتهم إلى بلادهم”.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال مينيتي إن “عدد المقاتلين الأوروبيين مع داعش يبلغ نحو 5 آلاف شخص”.‎