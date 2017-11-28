أكسفورد تسحب “وسام الحرية” من زعيمة ميانمار

سحب مجلس مدينة “أكسفورد” في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، جائزة “وسام الحرية”، من زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي.

وأوضح بيان صادر عن المجلس، أنّ قرار سحب الجائزة من سو تشي، جاء بسبب صمتها حيال المجازر التي تطال المسلمين الروهينغا في إقليم أراكان بميانمار.

وذكر البيان أنّ أعضاء مجلس البلدية صوّتوا الشهر الماضي بالإجماع، على قرار سحب الجائزة من سو تشي، وأنّ القرار تمّ تنفيذه اليوم.

ونالت سو تشي الجائزة عام 1997؛ نظرًا لما اُعتبر، آنذاك، “كفاحها الطويل من أجل الديمقراطية”، وكانت سو تشي الحائزة على جائزة نوبل، درست في كلية سانت هيو التابعة لجامعة أكسفورد.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، في إقليم أراكان، غربي البلاد.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل الآلاف من الروهينغا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة 826 ألفًا إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.