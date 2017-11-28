البابا فرنسيس يتجنب ذكر اسم “الروهينغا” بأول خطاب له في بورما‎

تجنب البابا فرنسيس، في أول خطاب له، خلال زيارته غير المسبوقة إلى بورما، اليوم الثلاثاء، لفظ اسم الروهينغا، خلافًا لعادته.

لكنه دعا إلى “احترام كل مجموعة إثنية وهويتها”، ملمحًا بذلك إلى هذه المجموعة المسلمة.

ودعا البابا، في الخطاب الذي ألقاه، بحضور الحاكمة الفعلية لبورما، أونغ سان سو تشي، إلى “الالتزام من أجل العدالة” و”احترام حقوق الإنسان”، دون أن يلفظ اسم هذه الأقلية.

وكان “الحبر الأعظم”، عبر في الأشهر الأخيرة، مرات عدة، عن قلقه على مصير “الأخوة الروهينغا”، الاسم الذي يعتبر من المحرمات في بورما.