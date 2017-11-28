أردوغان: واشنطن وأنقرة على “الموجة نفسها” للمرة الأولى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، جاءت في وقت اتفقت فيه الدولتان للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وكانتا على ” الموجة نفسها”، حسب تعبيره.

وأضاف أردوغان، في كلمة له في البرلمان، أمام نواب حزبه، أن “الاتصالات ستستأنف خلال الأيام المقبلة، والمناقشات ستستمر بشأن القوات الكردية السورية”.

وتابع قائلًا: “المناقشات ستتناول التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والخلاف بشأن شبكة رجل الدين فتح الله غولن“، المقيم بالولايات المتحدة؛ الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب العام الماضي.