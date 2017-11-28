تقرير: إسرائيل أرسلت تحذيرًا للأسد عبر المخابرات الروسية

كشف موقع “ديبكا” العبري، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل أرسلت تحذيرًا لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بأنها ستهاجم قواته في حال وافق على إقامة قواعد عسكرية إيرانية داخل سوريا.

وأشار الموقع المقرب من مصادر استخباراتية إسرائيلية، إلى أن هذا التحذير “جاء عبر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، الذي زار تل أبيب الأسبوع الماضي”.

وأوضح “ديبكا” نقلًا عن مصادر في القدس المحلتة، أن “ناريشكين التقى خلال زيارته لإسرائيل، يوم الـ23 من الشهر الجاري، كلًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ومدير جهاز الموساد يوسي كوهين، ومستشار الأمن القومي مائير بين شابات”.

وقال، تم الطلب من ناريشكين أن يبلغ الرسالة التالية للأسد: “في حال وافق على إعطاء إيران قواعد عسكرية في سوريا، فإن إسرائيل ستتخلى عن سياستها بعدم التدخل في النزاع الدائر هناك، والتي اتبعتها طوال الأعوام الستة الماضية”.

وأضاف، أن ناريشكين “طلب من القادة الإسرائيليين التعاون فيما يتعلق بإنشاء مناطق خفض التوتر في سوريا، وأنهم رفضوا الطلب طالما أن روسيا والولايات المتحدة لا تبذلان أي جهود لمنع إيران من إنشاء وجود عسكري دائم في سوريا”.

وأشار إلى أن ناريشكين “غادر بعدها مباشرة إلى رام الله للقاء المسؤولين الفلسطينيين في إطار جهود موسكو للعب دور الوسيط؛ بهدف فتح باب الحوار بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.

وتابع:”بعد مغادرة المسؤول الروسي مباشرة، وصلت تقارير تفيد بأن حزب الله بدأ يحشد قواته داخل منطقة خفض التوتر في درعا جنوب سوريا قرب الحدود مع الأردن، ويستعد للتقدم تجاه المناطق المحاذية للحدود مع إسرائيل”.