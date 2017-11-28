قطار جامح يقتل 2 ويصيب 7 في بلجيكا

ذكرت وكالة الانباء البلجيكية أن اثنين من عمال السكك الحديدية لقيا حتفهما وأصيب مالايقل عن سبعة أشخاص في بلجيكا في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد أن انفصل قطار كان يجري سحبه ولم يتوقف قبل أن يقطع مسافة بلغت 14 كيلومترا.

وكان القطار قد شارك في حادث تصادم صباح الاثنين مع سيارة عند معبر في بلدة مورلانويلز، مما أدى الى اشتعال النيران وإلحاق أضرار بالقطار.

وأثناء نقل القطار المتضرر في المساء انفصل ودهس مجموعة من العمال كانوا يقومون بتصليح المسار المتضرر مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين اخرين بجروح خطيرة.

وواصل سيره حتى اصطدم بقطار ركاب، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص آخرين من بينهم السائق.

وأعربت كل من الشركة الوطنية للسكك الحديدية، وشركة إنفرابيل، التي تدير البنية التحتية للسكك الحديدية، عن خالص التعازي لأسر الضحايا وأقاربهم.