تركيا تطمئن “الناتو” مجددًا بشأن صواريخ “إس 400” الروسية

طمأن وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلى، اليوم الإثنين، حلف شمال الأطلسي “الناتو” بشأن منظومة صواريخ “إس 400” المتطورة التي اشترتها بلاده من روسيا.

وأكد الوزير التركي في تصريحات لصحيفة “يني شفق” التركية، أن منظومة الصواريخ “أرض-جو” الجديدة لن تشكل تهديدًا للناتو، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تسليمها لبلاده في العام 2019.

وكان حلف الناتو، قد اعترض مؤخرًا على توقيع العقد العسكري بين أنقرة وموسكو لشراء “إس 400″، التي تعد أحدث منظومة مضادة للطائرات والصواريخ الباليسيتية بعيدة المدى.

واعتبر أنه من الأفضل لتركيا شراء نظام دفاع مضاد للصواريخ متوافق مع أسلحة الحلف، لكن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، عاد وأكد أن لأنقرة الحق في اتخاذ هذا القرار السيادي.

ووقعت موسكو وأنقرة عقدًا لشراء هذه الصواريخ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن توقيع هذا العقد مع روسيا لن يؤثر على علاقات أنقرة مع الناتو.

وبين أن شراء منظومة “إس 400” يرجع إلى حقيقة أن تركيا لم تتمكن من الحصول على أنظمة دفاع جوي مماثلة من دول الحلف بسبب غياب دعم الولايات المتحدة لهكذا صفقة.