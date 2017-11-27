“تويتر” يحظر حساب صحيفة “نيويورك تايمز”

تفاجأت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بحظر حسابها الرسمي الموثق، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، بعد نشرها تغريدة تنتقد فيها رئيس وزراء كندا جاستن توردو.

وقال موقع “بي بي سي” الإخباري إن حساب الصحيفة الأمريكية الشهيرة، بقي معطلًا مدة يوم، قبل أن تتواصل إدارة الصحيفة مع موقع “تويتر” ليتبين أن حظر الحساب تم عن طريق الخطأ.

واعتذر موقع “تويتر” عن الحظر الذي تم عن طريق الخطأ، فيما أعيد الحساب للعمل من جديد، بعد تأكيد خلوه من أي مخالفات لسياسات الاستخدام.

يذكر أن أحد موظفي “تويتر”، حذف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في آخر عمل له في الشركة.