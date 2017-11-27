فرنسا تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن تناقش ظاهرة “الإتجار بالبشر” في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة يوم غدٍ لمناقشة ظاهرة “الإتجار بالبشر” في ليبيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا إلى اجتماع طارئ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، لمناقشة مزاعم حملها تقرير شبكة “سي إن إن” الأمريكية بشأن وجود “مزادات للعبيد” في ليبيا، وهو ما اعتبره ماكرون “جريمة ضد الإنسانية”.

ويبدأ الرئيس الفرنسي ماكرون جولة تشمل عدة دول أفريقية لمدة 4 أيام، وتنطلق أولى جولاته من بوركينا فاسو، على أن يُلقي كلمة على الشباب الأفريقي في العاصمة واغادوغو، ثم يقوم بحضور القمة المشتركة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء في مدينة أبيدجان في ساحل العاج، والتي من المتوقع أن تناقش أزمة الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا.

ونشرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، أن جولة ماكرون الأفريقية تأتي وسط غضب متزايد في القارة الأفريقية بسبب فشل الساسة بتضييق الخناق على مهربي البشر في ليبيا.