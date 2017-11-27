وكالة روسية: تأجيل “مؤتمر الحوار الوطني السوري” في سوتشي إلى فبراير

نقلت وكالة الإعلام الروسية، الإثنين، عن مصدر دبلوماسي أن مؤتمرًا للحوار بشأن سوريا في مدينة سوتشي الروسية قد تأجّل حتى فبراير/ شباط المقبل.

كما نقلت وكالة انترفاكس عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن “مؤتمر الحوار الوطني السوري”، الذي كان مقررا عقده في منتجع سوتشي على البحر الأسود، لم يتم بعد تحديد موعد عقده وأنه سيتم تحديد الموعد في وقت لاحق.

ورفضت بعض جماعات المعارضة السورية فكرة المؤتمر الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين

وأضاف لافروف أن “مؤتمر الحوار الوطني السوري” يراد منه أن يساهم في الإصلاح الدستوري في سوريا والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتم الاتفاق على عقد المؤتمر المذكور أثناء قمة سوتشي الأخيرة التي جمعت بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان.

وقال لافروف: “الآن كما تعرفون، تقدّمت قمة سوتشي للرؤساء بوتين وروحاني وأردوغان بمبادرة عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي ستكون المسألة الأهم فيه إصلاح الدستور والتحضير للانتخابات على هذا الأساس، أي الانتخابات البرلمانية والرئيسية”.

وتابع قائلا: “ولكن لا يمكن أن يقرّر ذلك إلا الشعب السوري، والمؤتمر الذي نقترح عقده هو أحد أشكال التحرك نحو هذا الهدف.. نأمل أن يكون ذلك مساهمة في المفاوضات التي من المقرر استئنافها في جنيف برعاية الأمم المتحدة”.