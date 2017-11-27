سجن فتاة دنماركية خططت لتفجير مدرستين إحداهما يهودية

قضت المحكمة العليا في الدنمارك، اليوم الإثنين، بسجن فتاة دنماركية (17 عامًا)، عرضت القتال في صفوف تنظيم داعش، لمدة 8 أعوام، فيما يتعلق بالتخطيط لتنفيذ هجمات وتفجير مدرستين إحداهما يهودية.

وأدانت المحكمة العليا، يوم الجمعة الماضي، الفتاة، التي كانت تبلغ من العمر 15 عامًا في ذلك الوقت، جراء هذه الاتهامات، مؤيدة بذلك حكمًا سابقًا أصدرته محكمة جزائية.

وكانت المحكمة الجزائية قضت في بادئ الأمر بسجن الفتاة 6 أعوام، لكن رئيس الادعاء أمر بحبسها احتياطيًا لأجل غير مسمى.

واعتقلت السلطات الدنماركية الفتاة من منزلها في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، ووجهت لها تهمة التخطيط لهجمات بعد حيازتها مواد كيماوية لصنع القنابل.