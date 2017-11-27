حركة إسلامية باكستانية توقف احتجاجات في العاصمة بعد استقالة وزير العدل

قال متحدث باسم حركة لبيك الباكستانية، اليوم الاثنين، إن الحركة أوقفت احتجاجها المستمر منذ أسابيع، بعد أن وافقت الحكومة على مطالبها وتقديم وزير العدل استقالته.

وأعلنت وسائل اعلام حكومية أن وزير العدل الباكستاني زاهد حميد قدم استقالته ملبيا بذلك أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين يغلقون أحد المداخل الرئيسية للعاصمة إسلام أباد منذ ثلاثة أسابيع.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن مصادر رسمية أن وزير العدل زايد حامد قدم استقالته إلى رئيس الحكومة شهيد عباسي خاقان لإخراج البلاد من الأزمة.

وقال إعجاز أشرفي المتحدث باسم الحركة لرويترز: “مطلبنا الرئيس قٌبل، الحكومة ستعلن استقالة وزير القانون وسننهي اعتصامنا اليوم”.

وقالت محطة (بي.تي في) الإخبارية الحكومية، اليوم الاثنين، إن وزير القانون زاهد حامد استقال.

وكانت حركة لبيك أغلقت المداخل المؤدية للعاصمة إسلام أباد لعدة أيام قبل أن تخفق الشرطة يوم السبت في محاولة لتفريق المحتجين؛ ما أدى إلى اندلاع مظاهرات في مدن رئيسة أخرى.