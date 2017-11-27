كوبا تجري انتخابات محلية في بداية نهاية عصر كاسترو

خطت كوبا خطوة أخرى الأحد نحو نهاية عصر كاسترو مع إدلاء ملايين السكان بأصواتهم في انتخابات أعضاء المجالس البلدية.

وتأتي هذه الانتخابات بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى لوفاة الزعيم الثوري فيدل كاسترو كما أنها تسبق انتخابات أخرى تجري أوائل العام المقبل لاختيار نواب المجلس الوطني.

ولابد وأن يكون خمسين في المئة من نواب المجلس الوطني الجديد من مندوبي الأحياء الذي يتم انتخابهم اليوم الأحد ومن المتوقع أن يختار المجلس في 24 فبراير شباط رئيسا جديدا ليحل محل راؤول كاسترو (86 عام) شقيق فيدل الأصغر والذي قال إنه سيتقاعد بعد أن قضى فترتين في الرئاسة.

ورأس الأخوان كاسترو الحكومة منذ ثورة عام 1959.

وسيبقى راؤول كاسترو رئيسا للحزب الشيوعي حتى 2021 . والحزب الشيوعي هو الحزب الشرعي الوحيد في البلاد.