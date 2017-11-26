البحث مستمر عن الغواصة الأرجنتينية رغم الطقس السيئ

استمر البحث عن الغواصة الأرجنتينية المفقودة وسط رياح قوية جنوب المحيط الأطلسي الأحد، بينما لا تزال أسر أفراد الطاقم المؤلف من 44 فردًا تتشبث بالأمل، رغم ظروف الطقس الصعبة، والقلق بشأن إمدادات الهواء في الغواصة.

وكان داخل الغواصة “سان خوان” مخزون أكسجين يكفي سبعة أيام فقط عندما أبلغت آخر مرة عن موقعها على بعد 483 كيلومترًا قبالة الساحل يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني.

وأصدرت هيئة الطقس الأرجنتينية تحذيرًا من “رياح قوية تتراوح سرعتها بين 50 و90 كيلومترًا في الساعة” في إقليم تشوبوت الذي تنطلق منه سفن البحث.

وتدل تقارير تحدثت عن تسجيل صوت مفاجئ وعنيف تحت الماء قرب آخر موقع معروف للغواصة على أنها انفجرت -على الأرجح- بعدما أبلغت عن مشكلة كهربائية.

وانضمت البحرية الأمريكية لجهود البحث بنشر أجهزة غوص غير مأهولة مزودة بنظم سونار. وقالت البحرية الأرجنتينية إن طائرة روسية وصلت إلى البلاد يوم الجمعة حاملة معدات تستطيع البحث حتى ستة آلاف متر تحت سطح البحر.

ويشارك في جهود البحث نحو 30 سفينة وطائرة من 13 دولة، منها: البرازيل، وتشيلي، وبريطانيا.