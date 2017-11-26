اعتقال 44 شخصًا شاركوا بمظاهرة معادية للإسلام في كندا

اعتقلت السلطات في كندا 44 شخصًا الأحد، ممن شاركوا في مظاهرة معادية للإسلام، نظمتها مجموعات يمينية متطرفة في مدينة “كيبيك” جنوبي البلاد.

وقال الناطق باسم شرطة المدينة أندريه توركوتي، إنّ “المظاهرة نظمتها مجموعتا (لاميوت) و(ستروم أليانس) المتطرفتان، وشارك فيها نحو 1000 شخص من المنتسبين إليهما”.

وأضاف توركوتي أنّ “شرطة المدينة داهمت المتظاهرين، عندما بدأوا بالسير نحو مركز المؤتمرات الذي كان يحتضن اجتماعًا للحزب الليبرالي”.

وأشار توركوتي إلى أنّ “المتظاهرين المعروفين بعدائهم للمسلمين والمهاجرين، رشقوا أفراد الشرطة المكلفين بتأمين حماية الاجتماع، بكرات ثلجية؛ ما دفع برجال الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم”.

وأكّد توركوتي أنّ “الجهات المعنية في المدينة التقت مع ممثلي المجموعتين قبل المظاهرة لتأمين سلامة المتظاهرين، غير أنّهم رفضوا التواصل مع شرطة المدينة، وأصروا على تنظيم مظاهرتهم دون الاستعانة بحماية الشرطة”.

ولفت الناطق باسم شرطة المدينة إلى أنّ “حملة التوقيف طالت الأشخاص الملثمين والذين كانوا يرتدون دروعًا مضادة للرصاص الحي”.