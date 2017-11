قتلى وجرحى بانفجار ضخم هز مدينة صينية (صور وفيديو)

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” نقلاً عن سلطات محلية وشهود إن انفجارًا وقع صباح اليوم الأحد في مصنع بإقليم “تشجيانغ”، مما أدى إلى سقوط ضحايا ولكن العدد لم يُعرف بعد.

ونقلت “شينخوا” عن إدارة الإطفاء بالمدينة قولها إن الانفجار وقع في نحو الساعة التاسعة صباحًا(0100 بتوقيت جرينتش) في منطقة جيانغ بي في مدينة نينغبو مما أدى إلى انهيار بعض المباني.

وأظهرت صور تلفزيونية سيارات محطمة وسحابة رمادية من الدخان في السماء وركامًا منتشرًا على بعد مئات الامتار حول موقع الانفجار.

وأظهرت أيضا رجالاً يرتدون الخوذات وهم ينقلون الجرحى بعيدًا عن منطقة الحادث فيما قال شهود عيان لتلفزيون الصين المركزي “إن هناك عددًا كبيرًا من الجرحى.

وقالت صحيفة “تشجيانغ ديلي” إن عدة مبان انهارت في منطقة سكنية قريبة أُخليت بالفعل من السكان .

وقالت الشرطة لرويترز إن من المقرر إزالة هذه المنطقة، وذكرت في بيان نشرته على حسابها على “ويبو” إن عملية إنقاذ وتحقيقات تجري لمعرفة سبب الحادث.

وأفاد التلفزيون أن هناك 30 جريحًا نقلوا إلى المستشفيات المحلية وأن جهود الانقاذ ما زالت مستمرة.

واعلنت شرطة منطقة جيانغبي على مواقع التواصل الاجتماعي وهي المنطقة التي وقع فيها الانفجار أنه قد تم فتح تحقيق بالحادث لتحديد أسبابه.

The powerful blast in #Ningbo reportedly happened at around 9am local time; officials have said there have been fatalities and paramedics are treating people for serious injuries pic.twitter.com/xwa8sRgseY

— Jeremy Koh (@JeremyKohCNA) November 26, 2017